Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hatay'da, Altınözü-Antakya karayolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Menderes Çaylı, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.