Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Özerli Mahallesi E-5 karayolunda Abeş Öztürk'ün (30) kullandığı 31 PBM 48 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFG 661 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sürücülerden Abeş Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.