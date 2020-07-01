Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Altınçay Mahallesi'nde çocukların bisiklet yüzünden çıkardığı kavga nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölü ve yaralının olmadığı silahlı kavgada, 7 kişi gözaltına alındı.