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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da hastanede hamile doktora saldıran zanlı gözaltına alındı

        Hatay'da hastanede hamile doktora saldıran zanlı gözaltına alındı

        Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde görevli 11 aylık hamile doktora saldıran şüpheli kadın gözaltına alındı. Darp sonucu yaralanan ve gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 07:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 07:44
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        Hastanede hamile doktora saldıran zanlı gözaltına alındı
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        Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde görevli 11 aylık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. Kadın doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu alırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

        BAKAN KOCA: ÇOK ÜZGÜNÜZ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

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