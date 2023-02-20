Hatay'da hasar gören tarihi yapıların üç boyutlu modelleri çıkartılıyor

Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii'nde inceleme yapan ekipler, tarihi yapıların üç boyutlu modellerini çıkartıyor. Alanda görevlendirilen harita mühendisleri yaptıkları çalışmaları anlattı.

DHA'nın haberine göre alanda ayrı grup halinde çalışan ekipler, drone yardımı ile fotogrametri tekniği kullanarak ölçümler yapıyor ve lidar haritalama gerçekleştiriyor.

"GELECEĞE AKTARILMASI İÇİN DİJİTAL İKİZ PROJESİ"

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından görevlendirilen Harita Mühendisi Mücahit Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalar daha çok fotogrametri ve lidar olarak adlandırılan genelde harita mühendisleri tarafından yürütülen bir çalışma prensibi. İlk olarak lazer tarayıcı ile beraber yersel olarak çevredeki binaların ve asıl önemli olan yapının üç boyutlu olarak görüntülenmesi.

Bunlara bakılarak oluşturulacak ürünle beraber hasar tespit çalışmalarının yapılması. Aynı şekilde dron ile fotogrametrik yöntem ile alınan görüntülerle beraber, fotoğraflar gerekli aşamalardan geçerek; daha sonrasında yapının gerekli şekilde modelinin üretilerek aynı şekilde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Asıl önemli konu geleceğe aktarılması için dijital ikiz olarak adlandırılan proje kapsamında, en azından elimizde kayıtlı olarak dijital kaydının bulunması için yapılan bir çalışma olarak adlandırabiliriz" dedi.