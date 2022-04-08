Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

AA

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

AA'nın haberine göre; operasyonda, M.K. ile evde bulunan R.E, B.R. ve D.D. yakalandı.

Evdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.K. ve B.R. tutuklandı, D.D. ve R.E. serbest bırakıldı.