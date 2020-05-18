Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Patlamaların da meydana geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalen ile kontrol altına alınabildi. Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.