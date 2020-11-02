Hatay'da gelini darbettiği öne sürülen damat yağma suçlamasıyla tutuklandı

Damat Hüseyin İ, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Gelin Fatma Ş'nin, altınları almaya çalıştığı yönündeki şikayeti üzerine damat Hüseyin İ'nin yağma suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Dün, Belen ilçesinde gelin ve damadın yolda tartışması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis sevk edilmiş, gelinin şikayeti sonrası adli işlem başlatılmıştı.