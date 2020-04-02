AA

Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

AA'nın haberine göre, TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.