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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da feci kaza: Hafriyat kamyonu, motosiklet sürücüsünü ezdi | Son dakika haberleri

        Hatay'da feci kaza: Hafriyat kamyonu, motosiklet sürücüsünü ezdi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, cadde üzerinde dönüş yapan hafriyat kamyonu, motosikleti altına aldı. Kazada motosikletin sürücüsü ezilerek ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:54
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          Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde dönüş yapan hafriyat kamyonu caddede seyir halindeki motosikleti ezdi.

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          Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, kamyonun tekerlerinin altında kalarak ağır yaralandı.

          Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

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