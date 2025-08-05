Hatay'da drift yapan sürücü, uyaranları bıçakla tehdit etti
Hatay Samandağ'da drift yaptığı için kendisini uyaranları bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yakalandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapmaya başladı. Sürücü, çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri de bıçakla tehdit etti.
İhbar üzerine bölgeye polisler ekipleri sevk edildi. Otomobiline binen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Kovalamaca sırasında direksiyonun kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düşen sürücü, kazayı yara almadan atlatmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.