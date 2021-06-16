Hatay'da otomobil direğe çarptı: Polis öldü, eşi yaralandı

Suat Tohumoğlu'nun (51) kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak KGYS direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suat Tohumoğlu'nun öldüğünü belirledi. AA'nın haberine göre; sürücünün yaralanan eşi de ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suat Tohumoğlu'nun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis olduğu öğrenildi.