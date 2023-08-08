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        Haberler Gündem Hatay'da devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen TIR'a çarpan otomobilin şoförü öldü. TIR sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:39
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        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        B.B. idaresindeki hurda inşaat demiri yüklü TIR, Dörtyol ilçesi İskenderun-Payas otobanında sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Devrilen TIR'a arkadan gelen Ahmet Çağırır'ın kullandığı otomobil çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki bir kişi ile TIR şoförü B.B. yaralandı.

        Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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