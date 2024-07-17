Hatay'da devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı
Giriş: 17.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:24
İçinde hasta bulunmayan ambulans, Ocaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sağlık personeli E.S. ve E.Ç, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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