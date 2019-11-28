DHA

Hatay, İskederun'da Sarıseki Mahallesi'ndeki derede çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, balık ve kurbağaların ölüm nedeninin ilk verilere göre sudaki oksijen oranının ani düşüşünden kaynaklandığını söyledi.

Kesin nedenlerin yapılacak incelemeler sonrası ortaya çıkacağını anlatan Prof. Dr. Özcan, "Dış kaynaklı ani bir girdiden dolayı ani bir oksijen düşüklüğü bariz bir şekilde görülüyor. Onun tespitini yapabilmek için telef olmuş balıklardan örnek alıp incelenmesi lazım. Ondan sonra net bir sonuç söyleyebiliriz. Şu anda görülen yılan balıkları ki düşük oksijen seviyesinde dahi yaşayabilirler, onların da öldüğünü görüyoruz. Yukarılara çıktıkça canlı türler görmeye başladık. Bu demek oluyor ki su seviyesindeki oksijen oranı yükselmeye başlıyor" dedi.

"KÖPÜRME VARDI"

Yıllardır derenin içerisindeki balıkları avladıklarını ve yaz günleri derede gençlerin yüzdüğünü söyleyen mahalle muhtarı Serkan Saygılı ise, "İlk bakmaya geldiğimizde dere içerisinde köpürme vardı. Balıklar ve kurbağaların binlercesi ölü haldeydi. Özellikle yılan balıklarının da ölmesi bizi şaşırttı. Çünkü bu balıklar çok dayanıklıdır. Bunun üzerine ilgili yerlere, bakanlığa kadar durumu bildirdik" diye konuştu.