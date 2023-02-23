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Hatay'da depremzedeler için "Yörük çadırları"ndan barınma merkezi kuruldu

Depremlerin ardından Hatay'da afetzedeler için geçici barınma merkezi çalışmaları devam ediyor. Antakya'da çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu bölgeye, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, konargöçerlerin kullandığı "Yörük çadırı" olarak bilinen kıl çadırlar kuruldu. 12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra soba yer alıyor

Giriş: 23.02.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da depremzedeler için
AA

Depremlerin ardından Hatay'da geçici barınma merkezi çalışmaları sürüyor. Depremde büyük yıkıma uğrayan ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Antakya ilçesinde de çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu bölgeye, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, konargöçerlerin kullandığı kıl çadırlar getirildi.

12 METREKARELİK "YÖRÜK ÇADIRI"

İlçeden gönderilen uzman ekipler, "Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırları, zemin çalışmalarının tamamlandığı yere kısa sürede kurdu. 12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra soba yer alıyor. Alanın ortasına kurulan otağ ise yemekhane ve sosyal alan olarak değerlendirilecek. Alanda ayrıca çok sayıda seyyar tuvalet ile banyo kabinleri yer alıyor.

"KIZIŞ SICAK, YAZIN SERİN TUTMAK NOKTASINDA ETKİLİ"

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, AA muhabirine, ilçede kamu ve vatandaşın desteğiyle temin edilen çadırların kurulumunun tamamlandığını söyledi. Çadırların Bozdoğan yöresine özgü olduğunu belirten Başkapan, "Bozdoğan veya Yörük çadırı diye tabir edilen çadırlar, keçi kılı ve bir miktar da polyester eklenerek yapıldı. Kıl çadırı, kışın sıcak, yazın serin tutmak noktasında etkili" dedi.

"BUGÜN VATANDAŞLARIMIZINI KULLANIMINA AÇACAĞIZ"

Başkapan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla projeye süratle başladıklarını aktararak, "Bozdoğan halkı, kamu kurumları, belediye ve esnafın desteği oldu. Sona geldik, bugün çadır kentimizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Zemini ahşap çam keresteden yaptırdık. Beş kişinin kalmasına uygun, ranzaları, somyası, sobası ve masa ile sandalyesi mevcut" diye konuştu.

ÇADIR KENTİN ORTASINDA YEMEK ALANI

Çadır kentin ortasında 100 metrekarelik yemek alanı bulunduğunu dile getiren Başkapan, "Vatandaşlarımız bu süreci devletimizin desteğiyle atlatana kadar çabalarımız sürecek. Ortalama 250 kişilik yaşam alanı olacağını düşünüyoruz. Türk milletinin hizmetindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı günleri el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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