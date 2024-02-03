Hatay'da depremin 1'inci yılı... Neler yaşandı?

REKLAM advertisement1

6 Şubat depremlerinin, o büyük felaketin 1. yılında deprem bölgesindeyiz. İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği uluslararası medya programı kapsamında ilk durağımız Gaziantep’ti. Depremde büyük hasar ve can kaybı olan Nurdağı ve Islahiye’deki kalıcı deprem konutlarını gördük. Yarın itibariyle konteynerde yaşayan depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşmeye başlıyor.

Gaziantep’in ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın ve binlerce can kaybının olduğu Hatay’dayız. Hem merkezde, özellikle de Antakya’da hem de ilçelerde, köylerde yıkım öyle büyük ki bir şehrin yok olduğunu görmek çok çok acı. Binlerce bina yerle bir olmuş, enkazların büyük bölümü kaldırılmış ve şehir bomboş görünüyor.

REKLAM

Yüzde 85’inin yıkıma uğradığı Hatay’ın öncelikle İskenderun ilçesine gidiyoruz. Merkeze ve diğer ilçelere göre yıkım nispeten daha azdı İskenderun’da. Depremin ardından deniz taşmış, caddeler, sokaklar sular altında kalmıştı.

İskenderun’daki turun ardından sahilde demirli Rauf Bey gemisine geçiyoruz. Okul haline getirilen gemide yaklaşık 500 öğrenci eğitim görüyor. Depremde yıkılan Osman Ötken Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, şimdi bu gemide eğitim alıyor. Okul yatılı olduğundan öğrenciler için gemiye de yatakhaneler yapılmış. 23 dersliği olan gemide kütüphane, öğrenciler için sinema alanı ve masa tenisi oynayabilecekleri alanlar da var.

Eğitim kampüsüne dönüştürülen İskenderun’daki Rauf Bey Gemisi’nin ardından da Arsuz’a geçiyoruz. Depremde yıkıma uğrayan Arpaderesi Köyü’nde depremzedeler için inşa edilen kalıcı köy evleri inşaatının olduğu bölgeye gidiyoruz.

REKLAM

Arpacım Köyü’ne inşa edilen köy evleri tek katlı, 3+1, bu köyde toplamda 104 ev yapılıyor. 30 kadar ev bitmeye çok yakın ve mart ayında teslim edilecek, diğer köylerde de inşaatın sürdüğünü, köylülerin istekleri doğrultusunda 2 katlı ve ahırı olan evlerin de inşa edildiğini öğreniyoruz.

Köy evlerimi gezdikten sonra Hatay merkeze, AFAD’a geçiyor ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yla bir araya geliyoruz.

BUGÜN 7275 KONUTUN KURASI ÇEKİLİYOR

Vali Masatlı, Hatay’da bugün, 7275 konutun kura çekiminin yapılacağı bilgisini verdi. Hatay’da toplamda 120 binden fazla konut yapılması planlanıyor.

Vali Masatlı, hak sahibi olan depremzedelerin kendileri yerinde dönüşüm yapmayı da tercih edebileceğini, bu durumda da yıkılan konutunu kendisi yapmak isteyenlere 750 bin TL hibe, 750 bin TL de kredi verildiğini, ahırlı kontların yerinde imşası için 1 milyon TL hibe, 750 bi TL de kredi verildiğini açıkladı.

REKLAM

1 yılda 8 yeni hastanenin yapıldığı Hatay’daki 2 büyük hastane bugün açılıyor. Vali Masatlı’nın açıklamalarının ardından bugün açılışının yapılacağı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiyoruz.

BAŞHEKİM ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 126’sı yoğun bakım yatağı, 30’u diyaliz yatağı ve 68’i acil yatağının da içerisinde bulunduğu toplam 550 yatak kapasitesine sahip, hastanenin 1 de helikopter pisti var.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ayrıca, 12 ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo cihazı, 1 PET-CT cihazı, 1 SPECT-CT cihazı, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı da bulunuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından 2 ayda inşaatına başlanan hastane, pazartesi günü itibariyle MHRS’den hasta kabulüne başlayacak.

Bize hastane hakkında bilgi veren Başhekim Sıtkı Sönmez de bir depremzede. 6 Şubat’ta en yakınlarını kaybeden başhekim de saatler sonra enkaz altından çıkan depremzedelerden biri….