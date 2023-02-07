AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Atatürk Caddesi'nde çalışma yapan Konya İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, çöken Saray Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yığınların altındaki bir kadına ulaştı.

Depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

- "12 kişiyi kurtardık"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Amiri ​​​​​​​İbrahim Navruz, Türkiye'yi sarsan depremin herkesi üzdüğünü söyledi.

Depremi haber alır almaz itfaiye olarak, 6 araçlık 36 kişilik ekiple Hatay'ın merkezine geldiklerini belirten Navruz, "Öğle vakitlerinden bu yana 12 vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından kurtardık." diye konuştu.

Navruz, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinelerinin ve sosyal yardımların da yola çıktığını dile getirerek, 36 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin daha geleceğini ve ellerinde enkaz üzerine çalışabilecek bütün ekipmanların mevcut olduğunu kaydetti.