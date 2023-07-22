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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay'da depremde hasar alan bina yıkıldı

        Hatay'da depremde hasar alan bina yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da 9 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:11
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        Böyle yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayda, ağır hasarlı 9 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesinde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın kolonları iş makineleriyle kırılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

        Ağır hasarlı binadaki kontrollü yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülendi.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

        #Hatay
        #Deprem
        #son dakika
        #hasarlı bina
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