Hatay'da hırsızlık yapan 3 kişi gözaltında

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir vatandaşın, 3 kişinin deprem nedeniyle kimsenin bulunmadığı evleri yağma amaçlı kontrol ettiğinden şüphelendiğini bildirmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 3 şüphelinin çelişkili beyan vermesi üzerine üzerlerini ve araçlarını aradı.

Aracın bagajını inceleyen ekipler, çanta ve torbalarda 68 bin dolar, 1300 riyal, 10 altın yüzük, 3 küpe, 7 bileklik, kolye ve 8 gram altın ile 5 şişe alkol ele geçirdi.

Zanlılar Mehmet Ali K, Yusuf K. ve İsmail K. gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.