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Hatay'da deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da terk edilen evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

Giriş: 11.02.2023 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı
Hatay'da hırsızlık yapan 3 kişi gözaltında
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AA

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir vatandaşın, 3 kişinin deprem nedeniyle kimsenin bulunmadığı evleri yağma amaçlı kontrol ettiğinden şüphelendiğini bildirmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 3 şüphelinin çelişkili beyan vermesi üzerine üzerlerini ve araçlarını aradı.

Aracın bagajını inceleyen ekipler, çanta ve torbalarda 68 bin dolar, 1300 riyal, 10 altın yüzük, 3 küpe, 7 bileklik, kolye ve 8 gram altın ile 5 şişe alkol ele geçirdi.

Zanlılar Mehmet Ali K, Yusuf K. ve İsmail K. gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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