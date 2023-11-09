Hatay'da deprem! 9 Kasım Kandilli ve AFAD son deprem listesi
Türkiye geneli ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Hatay Kırıkhan'da meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Son dakika deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 9 Kasım Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesi...
- 1
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, sıklıkla deprem ve artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde Hatay ve Antalya'da meydana gelen depremlerin, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesiyle netlik kazandı. İşte 9 Kasım Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
- 2
HATAY'DA DEPREM
AFAD verisi ile Hatay Kırıkhan'da saat 05.32'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
-
- 4
- 5