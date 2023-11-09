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        Haberler Gündem Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? 9 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesi

        Hatay'da deprem! 9 Kasım Kandilli ve AFAD son deprem listesi

        Türkiye geneli ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Hatay Kırıkhan'da meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Son dakika deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 9 Kasım Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:16
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, sıklıkla deprem ve artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde Hatay ve Antalya'da meydana gelen depremlerin, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesiyle netlik kazandı. İşte 9 Kasım Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

        • 2

          HATAY'DA DEPREM

          AFAD verisi ile Hatay Kırıkhan'da saat 05.32'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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