Hatay'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Türk vatandaşı H.A.´nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri takibe aldıkları H.A.'yı Kıyıgören Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.