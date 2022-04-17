Hatay'da çuval içinde 6 tüfek ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre; ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde Asi Nehri kenarına bırakılmış çuvalın içerisinde 2 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 27 fişek ve 18 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.