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Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, depremzede çocuklar yaptıkları resimlerde hayallerindeki evi çiziyor

Giriş: 01.04.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti
Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti
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AA

"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da kırsal mahalleleri dolaşan gönüllü resim sanatçısı Berk Armağan, depremzede çocuklara moral vermek için resim defteri, boya ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocuklar için etkinlik de düzenleyen Armağan, depremzede miniklerin sürekli yıkılan veya hasar gören evleri ile hayallerindeki yaşam alanlarını resmettiğini gördü.

Bazı çocukların çatısında gökkuşağı, bazılarının da evinin çevresinde oyun alanı ve güneş çizdiğini anlatan Armağan, depremin herkesin psikolojini kötü etkilediğini söyledi.

Bölgede yaptığı etkinliklerde çocukların yüzde 60'ının depremle ilgili resimler çizdiğini aktaran Armağan, "Çocuklar var olan düzeninden ve ihtiyaçlarından mahrum kaldılar. Çocuklar istediği şeyleri çiziyor. Keyif aldığı şeyleri çizen var ama genel olarak yoksun kaldıklarını çizme eğilimindeler" dedi.

Düzenledikleri etkinliklerle çocukların biraz olsun moral bulduğunu anlatan Armağan, şöyle devam etti: "Deprem etkisi psikolojik olarak iz bırakabilir. Ben de 1999 Marmara depremini çocukken yaşadım. Bizim zamanımızda bu tür etkinlikleri yapan yoktu maalesef ama olmasını isterdim. Ben bu yüzden çocuk gibi düşünüp onlara bu şekilde yaklaşıyorum. Şu anda çok mutlu olduklarını da görüyorum."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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