Cip sürüye daldı: 58 hayvan öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIK 242 plakalı cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek öldü. AA'nın haberine göre; yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.