Olay, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinin Haraparası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antakya Belediyesi temizlik personelleri, Tabakhane Caddesi'nde bulunan konteynerde çöpleri topladıkları sırada, çuvala koyulmuş kadın cesedi buldu.

Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre; yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli, 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı.