Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanların bulunduğu mevkiden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ile su tankı sevk edildi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.