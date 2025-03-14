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        Haberler Gündem Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Hatay'da orman yangını çıktı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:34 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:34
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        Hatay'da orman yangını çıktı
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        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekkoz mevkisindeki orman yangını çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Orman yangınına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı,1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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