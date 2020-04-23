İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Çay Mahallesi'nde yaya olarak durdukları U.D'nin GBT sorgulamasında, 5 farklı suçtan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunduğunu tespit etti.

Açık cezaevi firarisi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.