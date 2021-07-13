Hatay'da bir kişi aracında kaçak 6 bin 331 parça tamir malzemesiyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan polis, 6 bin 331 parça gümrük kaçağı maket ve testere bıçağı, matkap ucu, hava ve silikon tabancası, matkap gibi tamir malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.D. emniyete götürüldü.