Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M'nin bamya ekili tarlasında Hint keneviri bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, bamya tarlasında boyları 20-30 santimetre arasındaki 17 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.