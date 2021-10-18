Aynı anda 3 hortum meydana geldi

Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu. Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi. Denizde etkili olan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

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