Aslan balığı avlama yarışması yapıldı

AA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 30 kişilik yarışmacı grup, Samandağ ilçesi Çevlik Balıkçı Barınağı'nda bir araya geldi.

Daha sonra tekne ile açılan yarışmacılar, yaklaşık 25 metre derinlikte aslan balığı yakalamaya çalıştı.

Yarışma sonunda yakalanan aslan balıklarının ölçülmesi ve sayılmasının ardından kazananlara çeşitli ödüller verildi.

Yarışmacılar arasında yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, biyoçeşitliliğin korunması ve istilacı türlerle mücadele kapsamında düzenlenen etkinliğe Hatay'ın yanı sıra Antalya, Mersin, Adana, İstanbul ve Sivas'tan çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.