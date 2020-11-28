Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan 1. derece askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlada yaptığı aramada toprağa gömülü halde satışa hazır 3 kilo 368 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.