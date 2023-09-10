Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
Lübnan'da doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
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Merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinden geçen nehrin bazı kısımlarının su sümbülleriyle kaplandığı gözlendi.
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Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.
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Sonbahar aylarında gözlenen ve nehrin büyük bir bölümünü kaplayan su sümbülleri, geçen yıl Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.
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