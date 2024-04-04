Asi Nehri'nde cansız erkek bedeni bulundu
Hatay'da Asi Nehri'nde cansız erkek bedeni bulundu
Giriş: 04.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:32
Defne ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde nehirde cansız erkek bedeni gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri, nehre girerek cansız bedeni çıkardı.
Bir erkeğe ait olan cansız beden, kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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