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        Haberler Gündem Hatay'da asayiş uygulamalarında 10 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Hatay'da asayiş uygulamaları: 10 gözaltı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:15
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        Hatay'da asayiş uygulamaları: 10 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zanlılara yönelik denetim yaptı.

        Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelendi, 3 araç trafikten men edildi.

        554 kişinin de sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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