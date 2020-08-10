Hatay'da arı kovanı yüklü kamyonet ineğe çarptı: 2 yaralı

Ali Yıldırım yönetimindeki 01 ACV 356 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Hassa-Gaziantep kara yolunun Tiyek Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan kamyonetteki sürücü ile Ali Karakülah yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada aracın çarptığı inekle 10 kovan arı telef oldu.Etrafta uçuşan arıların kovanlarına geri konulması için bölgedeki arıcılar seferber oldu.Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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