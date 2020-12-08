Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta 6 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Antakya ilçesi Ekinci Kavşağı'nda da şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 400 paket sigara, 205 puro, 10 pipo tütünü, 350 cinsel içerikli jel, 145 paket sigara sarma kağıdı ile 117 paket sigara filtresi bulundu.

Olaylarla ilgili T.G. ve B.K. gözaltına alındı.