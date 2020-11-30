Hatay'da anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi haricinde il genelinde toplanan diğer ilçe Hıfzıssıhha Kurulları Kovid-19 salgınının seyrini dikkate alarak yeni kararlar aldı.

Toplantıda 14 ilçede resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin uygun görüldüğü bildirildi.