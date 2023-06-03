6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve hafriyatı dönüştürme çalışmaları son hızla devam ediyor. Yıkılan binaların yerleri dümdüz bir arazi olarak bırakılırken, ölüm olaylarının yaşandığı bölgelerde karot ve demir örneği alma işlemleri de sürüyor.

Özellikle kentsel dönüşüm olaylarıyla gündeme gelen Antakya ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı. Bu noktada da hayatını kaybedenlerin yaşadığı binaların zeminleri yaklaşık bir metre kazılarak taşıyıcı sistemlerden karot makinesiyle 3 beton numunesi alındı. Normalde sağlam bir zeminde ortalama 15 dakika süren beton numunesi alma işleminin, mevcut zeminde 3 dakika gibi kısa sürede alındığı görüldü. Hemen ikiye bölünen numunenin içinde yoğun şekilde deniz kumunun olduğu görüldü.