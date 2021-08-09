Akraba aileler arasındaki kavga kanlı bitti

AA

Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Eyüp Sarmış burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.