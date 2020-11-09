Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde aç kaldığı için kent merkezine inen yaban domuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre etrafta yiyecek arayan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.