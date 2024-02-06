Hatay'da 6 Şubat depremlerinin 1. yılında "Sessiz Yürüyüş"

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü üyeleri, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.