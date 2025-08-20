Habertürk
        Hatay'da 6 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama - Güncel haberler

        Hatay'da 6 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikleti durduran ekipler, çuval içerisinde 6 kilogram esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 01:30 Güncelleme: 20.08.2025 - 01:30
        Hatay'da 6 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
        Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

        Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilo esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
