Hatay'da 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye uyruklu A.E'yi takibe alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, valize gizlenmiş şekilde 18 kilo 700 gram takoz esrar ile 450 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.