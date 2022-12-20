Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 20.12.2022 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir evde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, evde yaptığı kimlik kontrolünde 24 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali önünde uygulama yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen bulundu. Sürücü H.A. gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan ve Suriye'den yasal olmayan yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı ile sürücü H.A'nın işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga! 3 yaralı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı
Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.