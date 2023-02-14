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Hatay'da 3 bakanın katılımıyla afet koordinasyon toplantısı yapıldı

Türkiye'yi sarsan 10 ildeki deprem felaketine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı Hatay'da yapıldı

Giriş: 14.02.2023 - 06:53 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da 3 bakanın katılımıyla afet koordinasyon toplantısı yapıldı
DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde yıkımın yaşandığı deprem sonrası başlatılan arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.

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