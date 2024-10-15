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        Haberler Gündem Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:45
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        Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Altınçağ Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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