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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatayda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:43
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli araçları durdurup inceledi.

        Kontrollerde araçlardaki yabancı uyruklu 28 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen C.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklu 28 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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